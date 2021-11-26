أعمال شغب لليوم الثالث على التوالي في جزر سليمان

شهدت هونيارا عاصمة جزر سليمان لليوم الثالث على التوالي أعمال شغب تخللها إحراق مبانٍ ونهب متاجر تصدت لها الشرطة في حين بدأت أستراليا بنشر قوة لحفظ السلام في المنطقة.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس، آلافا من المحتجين وقد تسلح بعضهم بفؤوس وسكاكين وهم يعيثون خراباً في الحيّ الصيني وبوينت كروز وفي حي الأعمال بوسط المدينة.

وتصدت الشرطة للمتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء.

وفي الحي الصيني أدى إضرام النيران في مستودع كبير إلى وقوع انفجار زرع الرعب في صفوف عشرات الأشخاص الذين كانوا في محيط المكان وفرّوا منهم مذعورين.

ومنذ الأربعاء تشهد الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ تظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة تخللها في يومها الأول محاولة قام بها المحتجون لاقتحام مقر البرلمان احتجاجا على رفض رئيس الوزراء ماناسيه سوغافار الانصياع لمطلبهم بالاستقالة.

وعندما فشلوا في اقتحام مبنى البرلمان توجه المحتجون إلى الحي الصيني واندلعت أعمال شغب كما أحرقوا مركزا للشرطة ونهبوا عددا من المتاجر، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتجددت أعمال العنف صباح الخميس، الأمر الذي دفع أستراليا للإعلان عن عزمها على إرسال قوة حفظ سلام عسكرية للمساعدة في إعادة فرض الأمن في جارتها الشمالية.

وليل الخميس-الجمعة وصل إلى هونيارا جزء من بعثة حفظ السلام الأسترالية تلبية لطلب وجّهه رئيس الوزراء إلى جيران بلده للحصول على مساعدة عاجلة لوقف الاضطرابات التي تهدّد بالإطاحة بحكومته.

بدورها لبّت بابوازيا-غينيا الجديدة الجمعة طلب هونيارا إذ أرسلت بعثة حفظ سلام مكونة من 34 عسكريا للمساعدة في وقف العنف.

Australia said it will deploy more than 100 police and military personnel to the Solomon Islands as protesters in the Pacific nation defied a government-imposed lockdown and set fire to buildings in the capital Honiara for a second day https://t.co/RuYqDZcVWIpic.twitter.com/DEH0eEjlHZ — Reuters (@Reuters) November 25, 2021

Solomon Islands is under 36-hour lockdown after protests against restrictions turned violent pic.twitter.com/4xicXIS2dL — @d_essere fit 88 the returns (@dessere88) November 25, 2021

Rioters are burning down the Chinatown in Solomon Island’s capital of Honiara.



Many Chinese shops and businesses are now gone



This riot can ultimately be traced to Australian media domination of Solomon Islands and the constant stream of anti-Chinese news. https://t.co/QTEsBfRxgP — Temür (@realsteelmuslim) November 25, 2021

المصدر: أ ف ب