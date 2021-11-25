"طالبان" تدعو اليابان لإعادة فتح سفارتها في كابل

دعت حكومة "طالبان"، السلطات اليابانية إلى إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل.

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ودعا عبد الغني بردار، نائب رئيس الوزراء في حكومة "طالبان"، السفير الياباني تاكاشي أوكادا إلى إعادة فتح سفارة بلاده في كابل، وذلك خلال لقاء بينهما في العاصمة الأفغانية.

وأغلقت اليابان سفارتها في كابل مؤقتا في 15 أغسطس، وهو اليوم الذي سيطرت فيه حركة "طالبان" على البلاد في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تستعد لسحب قواتها.

وقامت اليابان بإجلاء موظفي سفارتها من أفغانستان ونقل العمليات الدبلوماسية بين البلدين إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليابانية إن الحكومة تدرس خيارا لاستئناف مهام السفارة بموظفين محليين فقط ، لكن توقيت الاستئناف "يحتاج إلى التنسيق مع الدول الأخرى".

المصدر: "كيودو"