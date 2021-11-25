الصين تعرب عن استعدادها للتعاون مع إيران لمقاومة سياسة الإجراءات أحادية الجانب

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصين مستعدة للتعاون مع إيران لمواجهة سياسة الإجراءات أحادية الجانب، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني وانغ يي في محادثة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "الصين مستعدة للتعاون مع إيران لمقاومة أي سياسة من التحركات والمضايقات أحادية الجانب، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدفاع عن العدالة الدولية والنزاهة".

وجرت المحادثة بين وزيري خارجية البلدين أمس الأربعاء عبر تقنية الفيديو.

وأشار الوزير الصيني إلى أن بلاده تقدر دعم إيران لمبادرة التنمية العالمية التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ومستعدة للعمل مع إيران على تنفيذ خطة التعاون الشامل بين البلدين والمساهمة في تحقيق نتائج جديدة لاستراتيجيتهما.

كما جاء في بيان وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله إن "الصين لا تعتزم تصدير نموذجها التنموي، لكنها تأمل في أن تكون نموذجا لدول مثل إيران التي تريد تسريع التنمية، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقلالها".

من جانب آخر لفت الوزير إلى أن الحكومة الصينية قررت نقل دفعة أخرى من اللقاحات إلى إيران "للتعبير عن صداقتها للشعب الإيراني".

المصدر: نوفوستي





