بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا تدين رفض إيران تعويض ذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية

دانت بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا في بيان مشترك رفض إيران مناقشة التعويضات لأهالي ضحايا كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ عام 2020.

وجاء في بيان نشرته الخارجية البريطانية، أن وزراء الدول الأربع "يعبرون عن خيبة أملهم الكبيرة في إيران على رفضها الدعوات الموجهة إليها أكثر من مرة لعقد لقاء يوم 22 نوفمبر 2021 لمناقشة قضية التعويضات".

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وأضاف البيان: "يتعين على إيران وفقا للقانون الدولي دفع التعويضات بالحجم الكامل للدول المتضررة، ونجدد دعوتنا لإطلاق المباحثات قبل نهاية العام الجاري".

وأكد الوزراء أنهم سيواصلون السعي لمحاسبة إيران على ما حدث، وسيبحثون "الخطوات اللاحقة لتسوية القضية في إطار القانون الدولي".

يذكر أن طائرة "بوينغ 737-800" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية أسقطت خطأ بصاروخ إيراني بعد إقلاعها من مطار طهران، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، من مواطني أوكرانيا وإيران وبريطانيا وكندا والسويد وبعض الدول الأخرى.

المصدر: تاس