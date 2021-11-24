الولايات المتحدة.. إدانة 3 رجال بقتل أمريكي من أصل إفريقي

أسندت هيئة المحلفين تهمة قتل أحمود أوربيري الأمريكي من أصل إفريقي لثلاثة أمريكيين بولاية جورجيا في فبراير الماضي، ارتكبوا جريمتهم على خلفية عرقية.

وأدين غريغوري مكمايكل وابنه ترافيس وجارهم ويليام بريان بالجريمة، ويواجه كل منهم على الأقل عقوبة السجن مدى الحياة.

وتم تصوير جريمة القتل من قبل المتهم برايان، وهو ما استندت إليه النيابة في ملف القضية، حيث جاءت الاعتقالات وسط غضب عام بعد بضعة أشهر من ظهور فيديو الجريمة على الإنترنت.

ولا يزال المتهمون الثلاثة يواجهون محاكمة فدرالية منفصلة "بجريمة كراهية".

وتعود أحداث القضية إلى فبراير الماضي، عندما أطلق النار على أوربري أثناء ممارسته رياضة الجري.

وأشار المتهمون إلى أنهم اشتبهوا حينها بأن الضحية ارتكب جريمة ويحاول الفرار منهم في المنطقة التي كانوا يعيشون فيها.

وعندما هاجموا أوربيري، حاول الأخير انتزاع السلاح من يد أحدهم فقتله، فيما قالت عائلة القتيل إن "أوربيري وقع ضحية للتمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصل إفريقي".

المصدر: "نوفوستي"