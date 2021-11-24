لافروف يشير لمحاولات خارجية تهدف لزعزعة كوبا

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى محاولات تبذلها قوى خارجية تهدف لزعزعة استقرار الوضع في كوبا.

وقال خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس في موسكو: "ندين بشدة المحاولات المستمرة على غرار الثورات الملونة المبذولة من قوى خارجية لزعزعة استقرار الوضع السياسي في جزيرة ليبرتي".

وأعرب لافروف عن استعداد موسكو لمواصلة تقديم الدعم الشامل لهافانا تماشيا مع العلاقات الودية الوثيقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء تحديد "إطار التبادل الموضوعي لوجهات النظر حول العناصر المحورية لجدول الأعمال الدولي والإقليمي".

وشدد على ثبات موقف البلدين الرافض للعقوبات أحادية الجانب في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي المرعية.

وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في وقت سابق، أن السفارة الأمريكية في بلاده تمارس أنشطة تخريبية كثفتها في الآونة الأخيرة.

المصدر: RT