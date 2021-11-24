دونيتسك تقتنص مسيّرة أوكرانية مفخخة

أفادت مصادر إعلامية في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، باعتراض طائرة أوكرانية مسيّرة تحمل ثلاث عبوات ناسفة في أجواء قرية أباكوموف.

وأشارت المصادر إلى أن "مسلحين أوكرانيين أطلقوا من اتجاه قرية نيفلسكوي طائرة بدون طيار متعددة المروحيات من طراز "R-18" تحمل ثلاث عبوات ناسفة محشوة بكرات معدنية".

وأضافت: "تشير طبيعة العبوات الناسفة إلى أن المسلحين الأوكرانيين كانوا يعتزمون استهداف البنية التحتية المدنية" في المنطقة.

وأكدت السلطات الأمنية في دونيتسك أن "الهدف من العملية إصابة أكبر عدد من الناس بالكريات المعدنية المحشوة بها العبوات".

وأوضحت أنه "تم اقتناص الطائرة وإجبارها على الهبوط".

المصدر: "سبوتنيك"