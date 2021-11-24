إيران تعدم مدانا بالقتل ارتكب جريمته وهو قاصر

أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بقاتل ارتكب جريمته قبل بلوغه السن القانونية.

وذكر موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء أن حكم الإعدام نفذ بحق المدان المدعو آرمان عبد العالي (25 عاما) في سجن رجائي شهر قرب طهران بموجب "قانون القصاص" الذي طالبت عائلة الضحية بتطبيقه.

وجاء تنفيذ الحكم بحق هذا المدان الذي كان في سن 17 عاما عندما اعتقل بتهمة ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه على الرغم من دعوات من قبل منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة بحقه.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت في 11 أكتوبر نداء إلى إيران بها الشأن، مشددة على أن الحكم الذي صدر عام 2015 جاء ضمن إطار "محاكمة مجحفة للغاية"، خاصة وأن جثة الضحية لم يتم العثور عليها أبدا.

واعترف المدان خلال محاكمته، وفقا للملفات القضائية، بأنه رمى جثة صديقته التي قتلها إلى سلة قمامة، غير أن العفو الدولية تصر على أن هذه الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

المصدر: "فرانس برس"