بايدن في عثرة لسان جديدة: "انتهى الاقتباس"!

استرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحديث ووقع في موقف محرج حيث نطق بملاحظة فنية ظهرت على شاشة عرض النصوص التلفزيونية قائلا: "انتهى الاقتباس"!

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ولم ينتبه بايدن للخطأ الذي وقع فيه، وأنه نطق بملاحظة فنية لا علاقة لها بالنص المكتوب. وهذه ليست الهفوة الأولى من هذا النوع للرئيس الأمريكي البالع من العمر 79 عاما.

Joe Biden directly reads the teleprompter saying "end of quote." pic.twitter.com/jInnNKY51Q — The First (@TheFirstonTV) November 23, 2021

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قال للصحفيين في سبتمبر من العام الماضي وكان حينها لا يزال في منصبه، إن الصحفيين يطرحون على بايدن الأسئلة وهو بدوره يقرأ الإجابات عليها وهي معدة مسبقا ومكتوبة على شاشة التلقين.

يشار أيضا إلى أن بايدن كان يطلق على نفسه في السابق اسم "آلة العثرات"، ومن أمثلة المواقف المحرجة التي وقع فيها، أنه خلط في أكتوبر من العام الماضي بين ترامب وجورج بوش الابن، وفي أبريل من العام الجاري، سقط في زلة لسان أثناء ذكره للقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: aif.ru