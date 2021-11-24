ترامب: انسجمت جيدا مع زعيمي روسيا والصين
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن إدارته نجحت في إقامة علاقات جيدة مع قيادتي روسيا والصين.
وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء: "لو نظرنا إلى روسيا، فسنرى أنها لم تكن تشكل أي تهديد. عندما كنت هناك [في البيت الأبيض]، كنا على علاقة جيدة مع روسيا".
وتابع ترامب القول: "لقد فرضت عقوبات على روسيا، مثل أي شخص قبلي، لقد وضعت نهاية خط أنابيب الغاز السيل الشمالي -2".
وأشار ترامب أيضا إلى أوكرانيا، وذكر أنه قال للقيادة في كييف: "لن أقاتل من أجل أوكرانيا - يجب أن يدافعوا عن أنفسهم".
وتابع الزعيم الأمريكي السابق: "انظروا إلى الصين: عندما كنت في منصب الرئيس، لم تكن هناك قاذفات تحلق فوق تايوان. كان الرئيس الصيني (شي جين بينغ) يعلم أنه لا يستطيع القيام بذلك".
واختتم ترامب حديثه: "لقد انسجمت جيدا مع كل من رئيسي الصين وروسيا، وهذا جيد".
المصدر: تاس
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