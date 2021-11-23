واشنطن تعتزم شطب حركة "فارك" الكولومبية المتمردة من قائمتها للمنظمات الإرهابية

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بنيتها شطب حركة التمرد السابقة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) من قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وقال مصدر مطلع: "يمكنني أن أؤكد أن الحكومة أرسلت اليوم إشعارا إلى الكونغرس أبلغت فيه بأنها ستشطب فارك من قائمة المنظمات الإرهابية".

من جهته، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالإشارة إلى "إشعار بشأن التدابير المقبلة لواشنطن حيال فارك".

والحركة مدرجة في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية منذ العام 1977، وغدا تحل الذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة "فارك"، التي انهت حربا استمرت قرابة 60 عاما.

وبموجب الاتفاق تخلى نحو 130 ألفا من عناصر الحركة عن الكفاح المسلح وعادوا إلى الحياة المدنية، لكن العنف يتواصل في مناطق عدة من البلاد حيث لا تزال تنتشر جماعات مسلحة وتجار مخدرات.

المصدر: "أ ف ب"