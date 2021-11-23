ممثل "أنصار الله" في إيران: هناك من يريد أن تتخلى إيران عن دورها الطبيعي إلى جانب اليمن

قال ممثل حركة "أنصار الله" الحوثية في إيران إبراهيم محمد الديلمي إن "هناك من يريد أن تتخلى إيران عن دورها الطبيعي إلى جانب اليمن وأن تصبح وسيطا، وهو أمر غير مقبول".

وأضاف الديلمي ردا على سؤال حول مدى احتمال أن يناقش الجانبان موضوع اليمن خلال المباحثات الإيرانية السعودية في بغداد، إن "اللقاء الذي جرى في بغداد هو بين إيران والسعودية. هناك جانب سعودي لجر إيران إلى ملف اليمن، لكن إيران صرحت بأن ملف اليمن داخلي، وإذا سعوا لحل قضية اليمن فعليهم الدخول في مفاوضات مع الأطراف اليمنية والتوصل إلى اتفاق معهم".

ورأى أن "هناك من يريد أن تتخلى إيران عن دورها الطبيعي إلى جانب اليمن وأن تصبح وسيطا، وهو أمر غير مقبول"، مضيفا: "ننصح إخواننا العراقيين بأنهم إذا أرادوا أن تنجح جهودهم الحميدة، فلا ينبغي التفاوض على ملف اليمن دون وجود الأطراف اليمنية".

وشدد على أن "أي تفاهم في العراق وفي أي مكان آخر حول اليمن لا معنى له إذا تم من دون وجود اليمنيين، وأي نتيجة يتم تحقيقها في حالة اليمن لن تكون منطبقة علينا طالما أننا يمنيون".

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني