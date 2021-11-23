جونسون وهرتصوغ يبحثان الملف النووي الإيراني - فيديو

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن وجهة نظر إسرائيل واضحة بشأن الملف النووي الإيراني، وأنه يدرك أن "الوقت ينفد" لإيقاف الإيرانيين.

وأشار جونسون لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ في مقر إقامته بلندن، إلى أن "بلاده اتخذت قرارا صحيحا بشأن حماس وبشأن إيران"، وأنه "لم يبق الكثير من الوقت للتوصل إلى حل".

من جهته، دعا هرتصوغ بريطانيا إلى أن تكون "صارمة في المفاوضات النووية المقبلة مع إيران".

وقال: "إسرائيل تتوقع من حلفائها أن يكونوا أقوياء مع إيران، لأنها لا تعتقد أنه يمكن الوثوق بإيران وتستغل المحادثات لمواصلة سعيها لامتلاك قدرة نووية غير مشروعة".

وأضاف: "الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي التأكد من أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"ـ في إشارة إلى "الخيار العسكري".

وتابع: "بينما تدخل في مفاوضاتك مع مجموعة (5 +1) بشأن الوضع النووي الإيراني، فإننا نتطلع إلى أن يكون حلفاؤنا في المجموعة أقسى ما يمكن، لأننا لا نعتقد أنهم يعملون بطريقة حسنة النية".

وشدد على أنه "فقط إذا كانت جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، عند ذلك ستتحرك الأمور في الإتجاه الصحيح".

وأشارت مصادر مطلعةـ إلى أن هرتصوغ التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث تم الاتفاق على عرض موقف إسرائيلي موحد على الساحة الدولية بشأن الملف الإيراني الرافض السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي.



المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"