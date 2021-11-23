 
مباشر

انفجار في محطة وقود صواريخ بالقرب من بلغراد

أخبار العالم

انفجار في محطة وقود صواريخ بالقرب من بلغراد
twitter.com
انفجار في مصنع لانتاج وقود الصواريخ قرب بلغراد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsxo

أظهر فيديو مصور لحظة انفجار في محطة لإنتاج وقود الصواريخ بالقرب من العاصمة الصربية بلغراد.

يشار إلى أن المصنع يقع في قرية "بوبان بوتوك" بالقرب من عاصمة صربيا، حيث شوهد عمود كبير من الدخان الكثيف يرتفع فوق القرية، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن "الانفجار تسبب في أضرار للمباني المحيطة".

وبحسب صحيفة "Blic" المحلية: "أدى الانفجار إلى مقتل شخصين على الأقل"، بالإضافة إلى إصابة آخرين لم يتم تحديد عددهم بعد.

وأشارت إلى أنه "تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مصنع الصواريخ، وتقدم خدمات الطوارئ المساعدة للضحايا".

المصدر: "Blic" + وكالات

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا