انفجار في محطة وقود صواريخ بالقرب من بلغراد
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أظهر فيديو مصور لحظة انفجار في محطة لإنتاج وقود الصواريخ بالقرب من العاصمة الصربية بلغراد.
يشار إلى أن المصنع يقع في قرية "بوبان بوتوك" بالقرب من عاصمة صربيا، حيث شوهد عمود كبير من الدخان الكثيف يرتفع فوق القرية، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن "الانفجار تسبب في أضرار للمباني المحيطة".
وبحسب صحيفة "Blic" المحلية: "أدى الانفجار إلى مقتل شخصين على الأقل"، بالإضافة إلى إصابة آخرين لم يتم تحديد عددهم بعد.
وأشارت إلى أنه "تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مصنع الصواريخ، وتقدم خدمات الطوارئ المساعدة للضحايا".
المصدر: "Blic" + وكالات
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