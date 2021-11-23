وسائل إعلام : جرحى بانفجار في كابل (فيديو)

أعلن متحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابل أن اثنين من أفراد الأمن جرحا جراء انفجار وقع قرب "بازار المجاهدين" في المدينة بعد ظهر اليوم، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وأشارت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية إلى أن الانفجار وقع بسبب اصطدام سيارة تابعة لحركة "طالبان" بلغم.

فيما أوردت وكالة "بجواك" الأفغانية أن الانفجار وقع بالقرب من مركز لتجنيد أفراد الشرطة في المنطقة الأمنية الثانية بكابل، دون ورود تفاصيل عن طبيعة الانفجار وعدد الضحايا.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: وكالات