العثور على جثة ابنة الداعية الإسلامي مالكوم إكس داخل منزل في نيويورك

عثر على جثة ابنة الداعية الإسلامي والحقوقي مالكوم إكس، داخل منزل في مدينة بروكين في نيويورك، بحسب "نيويورك بوست".

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وذكرت مصادر أنه تم العثور على جثة مليكة شاباز (56 عاما) من قبل ابنتها داخل المنزل في حوالي الساعة 4:40 مساء.

وقالت المصادر إن المحققين لا يشتبهون في وقوع جريمة، وسيحدد تشريح الجثة سبب وفاة شاباز.

وعبرت برنيس كينج، ابنة مارتن لوثر كينج جونيور، في تغريدة على "تويتر" عن شعورها بالحزة لوفاة مليكة، قائلة: "أشعر بحزن عميق لوفاة مليكة شباز".

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.



Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.



Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC — Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021

واعتقلت مليكة هي وابنتها، بتيح شباز، في يناير 2017 بتهمة معاملة الحيوانات بقسوة في ولاية ماريلاند.

المصدر: "نيويورك بوست"