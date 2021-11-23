وكالة: عقوبات واشنطن ضد "السيل الشمالي-2" لم تمس أي سفينة ألمانية

قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، إن بلاده قررت عدم فرض عقوبات على السفينة الألمانية المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

ونقلت وكالة بلومبرغ عنه: "تم ذكر السفينة المعروفة باسم Blue Ship، (في تقرير للكونغرس) فيما يتعلق بعملها في بناء خط أنابيب شبه مكتمل، ولكن لم تتم معاقبتها لأنها تنتمي إلى مؤسسة تابعة للحكومة الألمانية".

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في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن واشنطن ستفرض عقوبات على سفينتين وشركة روسية واحدة تشارك في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي- 2".

المصدر: نوفوستي