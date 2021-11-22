المبرمج الروسي دوروف يحصل على المواطنة من دولة أوروبية

حصل رجل الأعمال والمبرمج الروسي، بافل دوروف مبتكر شبكتي "فكانتاكتي" الاجتماعية و"تيليغرام"، على الجنسية الفرنسية، حسب مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.

وتشير الوثيقة المؤرخة في الـ23 من أغسطس الماضي، إلى قائمة بالأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية، والتي تضمنت اسم دوروف، بالإضافة إلى تاريخ ومكان ميلاده (لينينغراد 10 أكتوبر 1984)، حسبما أوردت قناة "زفيزدا" الروسية.

وأصبح دوروف المواطن الروسي، ويحمل أيضا جنسية جزيرة سانت كيتس ونيفيس الواقعة في البحر الكاريبي، مواطنا لبلد ثالث.

المصدر: "راديو سبوتنيك" + "زفيزدا"