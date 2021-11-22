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إيطاليا: 6404 إصابات و70 وفاة جديدة بكورونا

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إيطاليا: 6404 إصابات و70 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أظهرت البيانات الإيطالية تسجيل 6404 إصابات و70 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي بلغ 4 ملايين 932 ألفا و91، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 133 ألفا و247.

أما المتعافون منذ انتشار الفيروس فارتفع عددهم إلى 4 ملايين 647 ألفا و330، بعد شفاء 3 آلاف و579 بين أمس واليوم.

 المصدر: وكالة "آكي"

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