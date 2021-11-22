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أرمينيا تعلن عن مقتل جندي على الحدود مع أذربيجان

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أرمينيا تعلن عن مقتل جندي على الحدود مع أذربيجان
AFP
الحدود بين أرمينيا وأذربيجان - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية الاثنين مقتل جندي على الحدود جراء قصف من أراضي أذربيجان على الحدود.

"وجاء في بيان الوزارة: "أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية النار على مواقع أرمينية متمركزة على الحدود بين البلدين بأسلحة من عيارات مختلفة، ولاسيما بالقرب من قرية نورباك في منطقة جيغاركونيك".

وأضاف: "نتيجة القصف قتل الجندي سورين سافاريان من مواليد 2002"، مشرة إلى أن القصف استمر زهاء ساعة.

المصدر: "نوفوستي"

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