أرمينيا تعلن عن مقتل جندي على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية الاثنين مقتل جندي على الحدود جراء قصف من أراضي أذربيجان على الحدود.

"وجاء في بيان الوزارة: "أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية النار على مواقع أرمينية متمركزة على الحدود بين البلدين بأسلحة من عيارات مختلفة، ولاسيما بالقرب من قرية نورباك في منطقة جيغاركونيك".

وأضاف: "نتيجة القصف قتل الجندي سورين سافاريان من مواليد 2002"، مشرة إلى أن القصف استمر زهاء ساعة.

المصدر: "نوفوستي"