زاخاروفا: رفض الاتحاد الأوروبي بحث أزمة المهاجرين مع مينسك يدل على ضلوعه في افتعالها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات مينسك المتكررة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين تفند مزاعم بروكسل حول مسؤولية بيلاروس عن نشوب الأزمة.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الاثنين: "كانت السلطات البيلاروسية وعلى مدار ستة أشهر تدعو المجتمع الدولى إلى بدء اتصالات بهدف منع تطور الأحداث وفقا للسيناريو السيء وتعرب عن استعدادها لتقاسم معلومات وتنتظر ردودا من الشركاء الغربيين على مقترحها، لكن هؤلاء تجاهلوها بل ورفضوا الدخول في أي اتصال معها من عدمه، ففي ظل هذه الحقيقة يبدو الوضع واضحا تماما ومن الواضح من هو المسؤول".

وتابعت: "هذا يدمر تماما رواية بعض وسائل الإعلام الرئيسية الغربية عن أن المسؤولية تقع على طرف آخر غير الاتحاد الأوروبي، وأن المسؤولة هي مينسك وليست دول الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن أحاديث غير مفهومة حول دور موسكو المزعوم في ذلك".

ولفتت المتحدثة إلى أن مينسك كانت تقترح إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول موضوع المهاجرين على الحدود البيلاروسية منذ شهر أبريل الماضي. أما الاتهامات الغربية الموجهة إلى موسكو على خلفية أزمة المهاجرين فلم تستبعد زاخاروفا أن يكون سبب هذه الاتهامات هو تأكيد موسكو على وجود علاقة بين تدفقات المهاجرين وتبعات تدخلات عسكرية غربية ضد دول سيادية، ومنها حملتان غربيتان في ليبيا والعراق، إضافة إلى الدعم المقدم من الغرب في سوريا لتنظيمات مصنفة غربيا بـ "معتدلة".

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة: "كانوا يصمون آذانهم عن سماع ما نقوله ويرددون أنه دعاية روسية. وربما اليوم لا يستطيع أحد سوى شخص معرض عن الحقيقة إطلاقا أن يستمر في سماع ما تتناقله وسائل الإعلام الغربية حول أزمة تعمدت الدولتان إلى اختلاقها"، في إشارة إلى بيلاروس وروسيا.

المصدر: "تاس"