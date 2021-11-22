"طالبان" تشيد بموقف لبوريس جونسون

أشاد المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، بموقف بريطانيا حول ضرورة التفاعل مع الحركة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ذبيح الله مجاهد: "تشيد الإمارة الإسلامية بالموقف البريطاني الذي أكد أنه يجب التفاعل مع الإمارة الإسلامية".

وأضاف: "تدعم الإمارة الإسلامية، بما في ذلك المملكة المتحدة، المشاركة المشروعة مع جميع البلدان وتلتزم بجميع الالتزامات".

وجاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه من أجل مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان، يجب على المملكة المتحدة العمل مع "طالبان"، حيث عارض جونسون بشدة فكرة عدم التفاعل مع الحركة، ورأى أن بلاده يجب أن تعمل مع الحكومة الأفغانية الجديدة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء أفغانية.

المصدر: RT + "خاما برس"