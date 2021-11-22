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بريطانيا تعتزم الإلزام بتثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المباني الجديدة

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بريطانيا تعتزم الإلزام بتثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المباني الجديدة
Sputnik Alexandr Vilyev
العاصمة البريطانية لندن - أرشيف
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية سيكون إلزاميا في المباني الجديدة ببريطانيا اعتبارا من العام المقبل.

وجاء في بيان عن جونسون أن "القواعد ستؤدي إلى تثبيت ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن إضافية في عموم البلاد كل عام حتى 2030 عندما ينتهي بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في بريطانيا".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يطبق هذا الشرط على المنازل الجديدة والمباني غير السكنية مثل المكاتب ومحلات السوبر ماركت، وكذلك على المباني التي تخضع لأعمال تجديد على نطاق كبير".

ومن المتوقع أن يعلن جونسون التشريع الجديد في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني يوم غد الاثنين.

وتعتبر عملية تسريع الاستثمار في البنية التحتية لتسهيل التحول إلى الاعتماد على المركبات الكهربائية أحد العناصر في وثيقة استراتيجية وطنية واسعة النطاق لوقف انبعاثات الكربون، التي نشرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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