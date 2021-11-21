تركيا تنشر فيديو محاولة البحرية اليونانية إغراق قارب مهاجرين غير شرعيين

انتقد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي خفر السواحل اليوناني على "المعاملة اللاإنسانية" لطالبي اللجوء في بحر إيجة.

وقال في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "مجددا يتم العبث بالقيم الإنسانية في بحر إيجة".

وأرفق تغريدته بفيديو يظهر تعامل خفر السواحل اليوناني مع قارب يقل مهاجرين غير شرعيين.

وأشار إلى أنه أبلغ نائب رئيس المفوضية الأوروبية للهجرة والأمن، مارغريتيس شيناس أمس أن "تركيا لا يمكنها قبول المعاملة غير الإنسانية لليونان بحق المهاجرين غير النظاميين".

Dün Avr. Kom. Bşk. Yrd. Schinas’a, Yunanistan'ın gayrı insani geri itme hadiselerinin kabul edilemez olduğunu, Frontex'le Yunan makamlarının sorumluluklarını yerine getirmelerini beklediğimizi vurgulamışken, insanlık Ege’de bir kez daha ayaklar altına alındı! Yazıklar olsun! pic.twitter.com/2bN2DZKn1q — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 21, 2021

المصدر: "الأناضول" + RT