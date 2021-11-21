طهران بصدد محاكمة معارض سويدي إيراني بتهمة الإرهاب

أعلن القضاء الإيراني أنه سيحاكم المعارض السويدي الإيراني المحتجز منذ أكثر من عام في طهران "شن هجوما بقنبلة" جنوب غرب البلاد.

ويتهم القضاء الإيراني المعارض حبيب الكعبي "أسيود" بـ"قيادة جماعة إرهابية تدعى أسملا (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية "ميزان أونلاين".

و"أسيود" ملاحق أيضا بتهمة "التخطيط وتنفيذ عدد كبير من الأعمال الإرهابية بينها هجمات بالقنبلة في محافظة خوزستان وبتدمير أملاك عامة بهدف معارضة الدولة"، فيما لم يكشف عن موعد بدء المحاكمة.

وشهدت خوزستان في نوفمبر عام 2019 احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضا مناطق أخرى من البلاد، وكان حبيب شعب قد حصل على الجنسية السويدية أثناء إقامته في المنفى في السويد، وفقد أثره في أكتوبر العام 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، حيث ظهر مجددا بعد شهر قيد الاحتجاز في إيران.

ورفضت السلطات الإيرانية طلب السويد إتاحة التواصل القنصلي مع المعارض، كونها لا تعترف بازدواجية الجنسية لمواطنيها.

من جهتها، أعلنت السلطات الأمنية التركية في ديسمبر 2020، عن توقيف 11 شخصا يشتبه في قيامهم بالتجسس وخطف معارض لصالح إيران.

المصدر: "أ ف ب"