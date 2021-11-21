إيران.. المحكمة العسكرية تنظر في اتهامات المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

عقدت المحكمة العسكرية بمحافظة طهران جلسة محاكمة للمسؤولين عن استهداف رحلة الطائرة الأوكرانية PS752 بحضور المتهمين وعائلات الضحايا ومحامين عن بعض الأسر.

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ومثل أمام المحكمة 10 متهمين من مختلف الرتب العسكرية، وعرضت النيابة العامة لائحة الاتهام مع ملخص من الشكوى المطروحة وأقوال المدعين مع ذكر أسماء المتهمين.

وأكد ممثل النيابة العامة أن 103 من أسر الضحايا أو محاميهم راجعوا القضاء الإيراني لتقديم الشكاوى.

في نهاية الجلسة، أعلن القاضي إبراهيم مهرانفر أنه سيتم الإعلان عن موعد الجلسة التالية للمحاكمة في وقت لاحق.

وكانت إيران قد وجهت اتهامات إلى 10 مسؤولين بشأن حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ قرب طهران في يناير عام 2020، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية