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بريطانيا تسجل 40941 إصابة و150 وفاة جديدة بكورونا

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بريطانيا تسجل 40941 إصابة و150 وفاة جديدة بكورونا
Reuters Phil Noble
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت تسجيل 40941 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 44242 إصابة الجمعة.

كما سجلت 150 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، انخفاضا من 157 أمس.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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