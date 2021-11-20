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رئيس مجلس الشيوخ البولندي يتسلم رسالة تهديد ومادة متفجرة

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رئيس مجلس الشيوخ البولندي يتسلم رسالة تهديد ومادة متفجرة
Facebook@profTomaszGrodzki
رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماش غرودزكي
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أعلن رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماش غرودزكي اليوم السبت أنه تلقى طردا بريديا يحتوي على رسالة تهديد ومواد متفجرة.

وكتب على صفحته في "تويتر": "هذا ما تقود إليه صناعة الازدراء وملاحقة المعارضين السياسيين. وصل طرد باسمي إلى مجلس الشيوخ وبه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة".

وتابع: "الطرد تسلمته الخدمات المعنية. آمل أن تتمكن من التعامل مع الجاني بسرعة!".

من جانبه أشار المكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ إلى أن الطرد كان قيد عملية الفحص الروتيني كأي طرد بريدي يتسلمه البرلمان، واكتشف خلاله أنه يحتوي على "تهديدات موجهة إلى رئيس مجلس شيوخ بولندا ومادة غير محددة".

وأضاف المكتب أن الطرد تم تسليمه لاحقا إلى الشرطة التي أكدت وجود مادة متفجرة فيه، مشيرا إلى أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.

المصدر: "تاس"

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