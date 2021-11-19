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رئيس الإكوادور يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمكافحة الجريمة

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رئيس الإكوادور يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمكافحة الجريمة
Reuters LUISA GONZALEZ
رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو
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أعلنت وزارة الداخلية الإكوادورية أن الرئيس غيلييرمو لاسو مدد 30 يوما حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر الماضي، لمكافحة الجريمة والعنف المتصاعد في البلاد.

ونشرت الوزارة بيانا على "تويتر"، قالت فيه: "لمواصلة الكفاح الكامل ضد العنف والجريمة وضمان حقوق المواطن، مدد الرئيس غيلييرمو لاسو حالة الطوارئ 30 يوما إضافية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في الشهر الأول من حالة الطوارئ، تم تنفيذ نحو 235 ألف عملية أمنية، ضبطت خلالها 16 طنا من المخدرات، و634 قطعة سلاح، وتم تحييد 76 عصابة متورطة في تهريب المخدرات".

وأكدت الوزارة كذلك، أنه "تم اعتقال 6.9 ألف مجرم".


المصدر: "تاس"

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