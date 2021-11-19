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حريق لوحة التصويت أمام أحد النواب في البرلمان الأوكراني

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حريق لوحة التصويت أمام أحد النواب في البرلمان الأوكراني
AFP
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قال موقع IZ.RU، إن البرلمان الأوكراني (الرادا) اضطر لوقف عمله، بسبب ملاحظة وجود دخان من لوحة التصويت لدى أحد النواب.

وأشار الموقع، إلى أنه بمساعدة طفاية، تم إخماد الحريق وتوقف تصاعد الدخان من الجهاز.

واستغرقت فترة الراحة وتوقف العمل، قرابة عشرين دقيقة، عاد بعدها النواب إلى العمل وفق الجدول المحدد.

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وشدد الموقع، على أن هذه ليست المرة الأولى التي تشتعل فيها النيران، في منصات التصويت في البرلمان الأوكراني.

المصدر: IZ.RU

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