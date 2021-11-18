موسكو: قمّة بوتين وبايدن قد تعقد حتى نهاية العام

أكد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، قد تعقد خلال العام الجاري.

وأعرب باتروشيف عن أمله في "ألا يتأخر توقيت الاتصالات الجديدة على أعلى مستوى بين البلدين".

وقال في تصريح لقناة "روسيا 1": "أعتقد أن اللقاء سيتم خلال هذا العام".

وأجرى باتروشيف في وقت سابق محادثة هاتفية مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، اتفقا خلالها على تحسين أجواء العلاقات الروسية الأمريكية وتعزيز الثقة بين البلدين.

وورد في بيان عن مكتب باتروشيف أن "المباحثات كانت بناءة وجرت في إطار التحضير للاتصالات المقبلة على أرفع مستوى" بين موسكو وواشنطن.

المصدر: "تاس"