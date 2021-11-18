"طالبان" تعتقل مصورا إيرانيا في كابل (صورة)

أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس بأن حركة طالبان في أفغانستان اعتقلت مصورا صحفيا كرديا من إيران.

وقالت منظمة هينغاو، وهي منظمة لحقوق الإنسان تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية إن إبراهيم علي بور كان في أفغانستان في مهمة لإعداد تقرير عندما اعتقلته قوات طالبان واقتادته إلى مكان مجهول.

وأضافت أن إبراهيم علي بور عضو في الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي (FIAP) وكذلك جمعية الشرق الأوسط للصور (MEI).

وسبق أن اعتقل إبراهيم علي بور من قبل الحكومة الإيرانية لجهوده في تعزيز حقوق المرأة ومحنة الحمالين الأكراد عبر الحدود (كولبارس) في كردستان الإيرانية.

وأشارت المنظمة إلى أنه مصور فوتوغرافي معروف وعرض أعماله في سلوفينيا والمملكة المتحدة وهولندا.

جنبش اصیل منطقه #Ebrahim_alipour عکاس مستقل کورد و برنده چندین جایزه بین المللی رو به دلایل نامعلوم بازداشت کرده و دوستان و خانواده از وضعیت سلامتیش بی اطلاع هستن لطفا #Ebrahim_alipour رو در بی خبری تنها نذارین https://t.co/u9SSuoPBtfpic.twitter.com/k9zBHIKPPB — بابلێ (@agha_bawa) November 17, 2021

المصدر: وسائل إعلام