بوتين: ما يجري في البحر الأسود هو تجاوز لكل الأطر من الغرب تجاه روسيا
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة التطورات الأخيرة في حوض البحر الأسود، واصفا إياها بأنها "تجاوز لكل الأطر من الغرب تجاه روسيا".
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة التطورات الأخيرة في حوض البحر الأسود، واصفا إياها بأنها "تجاوز لكل الأطر من الغرب تجاه روسيا".
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