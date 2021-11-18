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بوتين: ما يجري في البحر الأسود هو تجاوز لكل الأطر من الغرب تجاه روسيا

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بوتين: ما يجري في البحر الأسود هو تجاوز لكل الأطر من الغرب تجاه روسيا
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة التطورات الأخيرة في حوض البحر الأسود، واصفا إياها بأنها "تجاوز لكل الأطر من الغرب تجاه روسيا".

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