تقارير إسرائيلية: أردوغان تدخل بنفسه بقضية الزوجين المحتجزين بتركيا واتصال مرتقب لم يحدث منذ 8 أعوام

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تدخل ووضع حدا في قضية الزوجين الإسرائيليين اللذين كانا قد احتجزا في تركيا".

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ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول دبلوماسي كبير قوله إن "تدخل أردوغان وضع حدا للحادث".

وقال مسؤول دبلوماسي آخر للصحيفة إنه "حالما علم مكتب أردوغان بالحادثة، بدأت العملية التي سمحت بالإفراج عنهما، وإن أردوغان مسؤول شخصيا عن اختتام هذا الحادث"، مشيرا إلى أنه "بمجرد أن تم إطلاع مكتب الرئيس التركي على هذه القضية، أعطى ممثليه كل الوضوح لإنهاء الأمور".

وفي بيان مشترك لهما، قال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد، في وقت سابق: "بعد جهود مشتركة مع تركيا، أطلق سراح موردي وناتالي أوكنين من السجن، وهما في طريقهما إلى الوطن في إسرائيل".

وأضافوا: "نشكر رئيس تركيا وحكومته على تعاونهما ونتطلع إلى الترحيب بالزوجين في الوطن".

ومن المتوقع أن يجري بينيت محادثة هاتفية مع أردوغان في وقت لاحق من اليوم الخميس، فيما لم يجر رئيس الوزراء الإسرائيلي محادثة علنية مع الرئيس التركي منذ عام 2013، بحسب "يديعوت أحرونوت".

ووصل الزوجان الإسرائيليان موردي ونتالي اوكنين فجر اليوم الخميس إلى تل أبيب من تركيا بعدما احتجزا هناك للاشتباه بتورطهما بأنشطة تجسس بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في إسطنبول.

المصدر: "يديعووت أحرونوت" + "يسرائيل هيوم"