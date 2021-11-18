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بولندا تعلن احتجاز 100 مهاجر حاولوا التسلل إلى أراضيها من بيلاروس

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بولندا تعلن احتجاز 100 مهاجر حاولوا التسلل إلى أراضيها من بيلاروس
Sputnik Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع البولندية احتجازها الليلة الماضية مجموعة تضم نحو 100 مهاجر لدى محاولتهم التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة من بيلاروس.

وذكرت وزارة الدفاع البولندية على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس أن هؤلاء المهاجرين حاولوا اجتياز الحدود في محيط قرية دوبيتشي سيركيفني، محملة عناصر القوات الخاصة البيلاروسية المسؤولية عن قيادة محاولة التسلل هذه.

ونشرت الوزارة لقطات تظهر المهاجرين الموقوفين.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

ونشرت بولندا آلاف العسكريين عند حدودها مع بيلاروس لمنع تسلل المهاجرين إلى أراضيها.

المصدر: RT

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