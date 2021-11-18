أول دفعة من المساعدات الإنسانية الروسية تصل إلى أفغانستان

وصلت دفعة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى مطار كابل صباح اليوم الخميس، في أول شحنة من نوعها منذ سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان في أغسطس الماضي، حسبما ذكرت وكالة Aamaj News.

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وفي وقت سابق ذكر السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف في تصريحات صحفية أن وزارة الدفاع الروسية ستسلم أفغانسان في 18 نوفمبر مساعدات إنسانية وزنها 36 طنا.

وأضاف الدبلوماسي أنه بعد ذلك ستكون هناك شحنتان إضافيتان من الإمدادات الإنسانية ستقوم بإيصالهما طائرات النقل العسكرية، ليبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات الروسية أكثر من 100 طن.

يذكر أن برنامج الغذاء العالمي بدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات مالية للأسر الأفغانية الأكثر فقرا، بعد أن انهار اقتصاد الدولة إثر سيطرة حركة "طالبان"، مما أدى إلى زيادة الجوع والفقر.

المصدر: وكالات