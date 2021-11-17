زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة محافظة سانتياغو ديل إستيرو شمال الأرجنتين، يوم الأربعاء، وفق ما نقله مركز "جي إف زد" الألماني لعلوم الأرض.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 582 كيلومترا.

وكان المركز الألماني قد أعلن في البداية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أنه في 13 سبتمبر المنصرم، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مدينة سان سلفادور دي خوخوي الأرجنتينية، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

المصدر: "رويترز"