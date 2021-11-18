زيلينسكي يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في تعزيز حدود أوكرانيا مع بيلاروس

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "إمكانية حصول أوكرانيا على المساعدة" في تعزيز الحدود مع بيلاروس على خلفية أزمة الهجرة.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني في أعقاب اتصاله الهاتفي مع فون دير لاين، إنه "بحث سبل توسيع التعاون بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وإمكانية الحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود الأوكرانية – البيلاروسية".

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واتفق الجانبان على أن الوضع على الحدود بين بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي "يمثل هجوما هجينا يتطلب جهودا مشتركة وتعاونا".

وأطلع الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي على الخطوات التي تتخذها كييف لتعزيز الأمن على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس.

المصدر: "تاس"