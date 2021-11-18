طهران: على "الوكالة الذرية" التعامل مع عدم التحاق إسرائيل بمعاهدة الحد من الانتشار النووي دون انحياز
Reuters Leonhard Foeger
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اعتبرت إيران أنه يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل مع عدم التحاق إسرائيل بمعاهدة الحد من الانتشار النووي دون انحياز وبمهنية.
وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن "إيران بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة لم تف بالتزاماتها".
وأضاف أن إسرائيل لم تلتحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا تريد القبول بها أو الالتحاق باتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر أنه على الوكالة أن تتعامل مع هذه القضية "دون انحياز وبطريقة مهنية".
المصدر: "إرنا"
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