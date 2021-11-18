 
مباشر

طهران: على "الوكالة الذرية" التعامل مع عدم التحاق إسرائيل بمعاهدة الحد من الانتشار النووي دون انحياز

أخبار العالم

طهران: على
Reuters Leonhard Foeger
علم إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrbr

اعتبرت إيران أنه يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل مع عدم التحاق إسرائيل بمعاهدة الحد من الانتشار النووي دون انحياز وبمهنية.

وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن "إيران بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة لم تف بالتزاماتها".

إقرأ المزيد
لافروف: سندعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران
لافروف: سندعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران

وأضاف أن إسرائيل لم تلتحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا تريد القبول بها أو الالتحاق باتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر أنه على الوكالة أن تتعامل مع هذه القضية "دون انحياز وبطريقة مهنية".

المصدر: "إرنا" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا