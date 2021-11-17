روسيا تتهم الناتو بممارسة التضليل الإعلامي ضدها في أوروبا

حملت روسيا حلف الناتو المسؤولية عن ممارسة التضليل الإعلامي ضدها في دول أوروبا بالرغم من عدم تقديمه أي أدلة على صحة مزاعمه.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال موجز عقدته اليوم الأربعاء: "للأسف يواصل الحلف تضليل شعوب دول أوروبا وإقناع الناس بأن بلدنا و"سلوكه العدواني" يشكل مصدر عدم الاستقرار في القارة".

وذكّرت زاخاروفا بأن هذه المزاعم جاءت خصوصا على لسان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الـ73 لحلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن "تكرار اتهام روسيا بالتدخل في شؤون دول أخرى دون تقديم أي حقائق أصبح تقليدا سيئا له".

وشددت المتحدثة على أنه ليس روسيا بل دول الناتو هي التي فعلت كل ما كان بوسعهم بغية زيادة حدة المواجهة في أوروبا وإعادة رسم الخطوط الفاصلة في القارة العجوز، مضيفة أن حلف شمال الأطلسي "مستعد للانشغال بأي شيء سوى البحث المفصل لسبل تقليص التوترات السياسية".

المصدر: "نوفوستي"