أزمة المهاجرين.. بيلاروس تستضيف ألف شخص في مركز لوجيستي وبولندا تعلن عن محاولة جديدة لاقتحام حدودها

لا تزال التوترات متصاعدة عند حدود بيلاروس مع بولندا، حيث لا يزال آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين هناك.

وأعلن المتحدث باسم الصليب الأحمر البيلاروسي، دميتري شيفتسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء أن حكومة مينسك قامت بإسكان 1007 مهاجرين من الشرق الأوسط في مركز لوجيستي جديد أقامته على مقربة من معبر "بروزغي" الحدودي، بينما لا يزال أكثر من 800 شخص آخرين في المخيم العشوائي الذي أقامه المهاجرون عند الحدود مع بولندا.

ووثقت عدسة RT وضع المهاجرين، بينهم العديد من الأطفال، في مركز بروزغي اللوجيستي حيث يوزع عليهم العسكريون والمتطوعون البيلاروسيون وجبات الفطور.

وأكد حرس الحدود البيلاروسي أن نحو ألفي مهاجر لا يزالون يحتشدون عند الحدود مع بولندا.

وأشار مساعد الرئيس البيلاروسي، يوري كاراييف، حسب وكالة "بيلتا" الرسمية، إلى أن عددا من المهاجرين رفضوا الانتقال من الحدود إلى المركز اللوجيستي، على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات البولندية أنها أحبطت محاولة جديدة لتسلل مجموعة من المهاجرين إلى أراضيها عبر حدودها مع بيلاروس بطريقة غير مشروعة.

Placówka SG w Czeremsze. Wczorajsza udaremniona próba sforsowania granicy polskiej przez ok. 50 osób. Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb.#zgranicy#NaStrazyGranicypic.twitter.com/4OfRPqYDH8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

وذكر حرس الحدود البولندي أن نحو 50 مهاجرا حاولوا اقتحام الحدود بدعم من قوات بيلاروسية، متهمة تلك القوات باستخدام الليزر والمفرقعات بحق عناصر حرس الحدود البولندي، بينما رشقهم المهاجرون بالحجارة.

ولفت حرس الحدود أن حشودا من نزلاء المخيم العشوائي عند الحدود يغادرونه حاليا إلى جهة غير معروفة.

Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej🇧🇾, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. #zgranicypic.twitter.com/SwvKtJRA5s — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

من جانبه، صرح السيناتور البولندي، كشيشتوف مروز، بأن وارسو ستشرع في بناء جدار بطول 180 كلم عند حدودها مع بيلاروس اعتبارا من 15 ديسمبر القادم، ومن المتوقع أن تختتم هذه الأعمال في النصف الأول من العام القادم.

المصدر: RT + وكالات