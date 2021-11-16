وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل فعل ما يلزم لمواجهة إيران بما في ذلك في سوريا ولبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل مواجهة إيران على جميع الجبهات، بما في ذلك في الساحة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا.

وقال غانتس، خلال تفقده قوات الفرقة الـ36 المشاركة في مناورات كبيرة تجريا حاليا شمال إسرائيل مع رئيس الوزراء، نافتالي بينيت: "نحن بالطبع نتابع كل ما يحصل في جميع الجبهات. نراقب حاليا سياسات إيران داخل إيران في سياق البرنامج النووي وعلى صعيد قوتها في الخارج ونفوذها في سوريا ولبنان".

وتابع غانتس: "من الضروري أن يعمل العالم لمواجهة إيران، وإسرائيل مستعدة لفعل كل ما يلزم في جميع الجبهات وخاصة في الجبهة الشمالية".

وتأتي تصريحات غانتس في ظل الاستئناف المخطط للمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية في فيينا أواخر نوفمبر.

وقالت إسرائيل مرارا إنها تعتبر الصفقة المبرمة عام 2015 غير كافية لردع طموح إيران، التي تصفها بالتهديد الأول، في مجال تطوير الأسلحة النووية، كما أكدت مرارا عزمها منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا ولبنان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية