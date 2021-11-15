"طالبان" تتعهد بحماية الآثار البوذية في أفغانستان

تعهدت حركة "طالبان" التي وصلت مؤخرا إلى السلطة في أفغانستان بحماية التراث البوذي في البلاد، معتبرة أنه يمثل قيمة كبيرة لتاريخها.

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وقال مدير قسم الآثار في وزارة الإعلام والثقافة في الحكومة التي شكلتها "طالبان"، ذبيح الله سادات، في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "المعالم التاريخية، بما في ذلك تماثيل بوذا المكتشفة في وسط أفغانستان، ذات قيمة كبيرة وهي جزء من التراث الثقافي للبلاد. كلها موضع الحماية الواجبة وستخضع للإصلاح مستقبلا".

وأوضح سادات أن السلطات الحالية في أفغانستان تخطط لتشكيل وحدة عسكرية مختصة في حماية المعالم التاريخية، مضيفا أن الحركة مستعدة للنظر في مشاريع إعادة إعمار تمثالي بوذا المدمرين في جبال باميان التي يمكن أن ترد من الخارج.

وأشار المسؤول إلى أن السياح بإمكانهم حاليا رؤية الكثير من المعالم التاريخية في أفغانستان بأعينهم.

ودمرت "طالبان" في مارس 2001 التمثالين التاريخيين العملاقين لبوذا، اللذين تم نحتهما في جبال باميان في القرن الـ6 وكان ارتفاعهما 53 و35 مترا، خلال توليها السلطة في أفغانستان لأول مرة، ما أثار في حينه انتقادات عالمية واسعة.

المصدر: وكالات