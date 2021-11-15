وزير خارجية مالي: نتمنى أن يزورنا لافروف في أسرع وقت ممكن

أعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب اليوم الاثنين أنه يعول على قيام نظيره الروسي سيرغي لافروف بزيارة بلاده "في أسرع وقت ممكن".

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية قال ديوب الذي وصل إلى موسكو، بخصوص زيارة لافروف: "نود أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن. هو صديقنا.. حالما نعود إلى باماكو سنقوم بالتنسيق الموعد الأفضل وكذلك سنعلم إمكانيات الوزير (الروسي). أعتقد أنه من بالغ الأهمية أن يستطيع زيارتنا، لكي يتطلع على الوضع على الأرض مباشرة ويبحث معنا سبل تحسين هذا الوضع".

وتمنى الوزير أن يتمكن من وضع نظيره الروسي في صورة المشكلات التي تعانيها بلاده ، مضيفا: "إني واثق من أنه في ضوء هذه الأوضاع يمكننا بالطبع الاعتماد على شريكنا الروسي الأكثر موثوقية وفهما لصعوباتنا، والقادر على مواصلة التعاون معنا من أجل إعادة مالي إلى استقرارها، كي يتمكن من تقديم مساعدة إضافية لنا في مكافحة الإرهاب".

وأشار ديوب إلى أن روسيا "استطاعت العمل في مسارح عسكرية أخرى كي تكون لديها إمكانية لاتخاذ تدابير جوابية معينة"، مشددا على أن مالي تعتبر "سدا في مكافحة الإرهاب، سيهدد اختراقها أمن المنطقة كلها.

وفي 24 مايو الماضي، قام ضباط من جيش مالي باعتقال رئيس الدولة المؤقت با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، اللذين نُقلوا إلى قاعدة "كاتي" العسكرية خارج العاصمة باماكو

وتولى المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا زمام الحكم في البلاد، معلنا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مالي في العام القادم.

المصدر: "نوفوستي"