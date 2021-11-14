بولندا تعلن عن اجتياز عشرات العراقيين حدودها من بيلاروس وتحذر من التحضيرات لعملية تسلل كبرى

أعلنت السلطات البولندية أن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تمكنوا من اجتياز حدودها قادمين من بيلاروس، محذرة من أن التحضيرات جارية لعملية تسلل أكبر اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة البولندية على حسابها في "تويتر" أن نحو 50 مهاجرا اقتحموا حدود البلاد وعبروها في الساعة الخامسة من مساء أمس في منطقة ستارزين، مشيرة إلى عناصر الشرطة، خلال عملية البحث عن المتسللين، ألقوا القبض على 22 مواطنا عراقيا.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

كما أكدت الشرطة اعتقالها أمس أربعة أشخاص، وهم بولندي وجورجيان وسوري، بتهمة مساعدة المهاجرين في عبور الحدود بطريقة غير قانونية، لنقلهم 13 شخصا اجتازوا الحدود.

في غضون ذلك، حملت وزارة الدفاع البولندية الجيش البيلاروسي المسؤولية عن رشق الجنود البولنديين المنتشرين عند الحدود بالحجارة مرتين خلال اليوم السابق.

Yesterday there were more provocations of 🇧🇾Belarusians. In the vicinity of Szudziałowa officers of the Belarusian services threw stones at the 🇵🇱Polish soldiers twice. No one was hurt as a result of the incident. https://t.co/GFE3A75FIB — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 14, 2021

من جانبه، حذر حرس الحدود البولندي على حسابه في "تويتر" من أنه يرصد تحضيرات عند الجانب البيلاروسي من الحدود في محيط معبر "كوزنيتسا" لعملية تسلل كبرى اليوم.

وادعى حرس الحدود البولندي أنه يرصد زيادة في تواجد ضباط للقوات الخاصة البيلاروسية في هذا الموقع وتحركات في صفوف المهاجرين المحتشدين هناك، مع إزالة عدد من الخيم المقامة لإسكان المهاجرين.

واتهم حرس الحدود البولندي السلطات البيلاروسية بإمداد المهاجرين بالغاز المسيل للدموع والمعدات والتعليمات لعبور الحدود، مبديا "استعداده للتصرف" ردا على أي عملية تسلل محتملة.

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Po "spokojnej" nocy w rejonie koczowiska w Kuźnicy aktualnie obserwujemy, że w to miejsce dysponowane są kolejne grupy uzbrojonych funkcjonariuszy służb białoruskich. Zauważamy wśród migrantów poruszenie. Pojawił się również telewizyjny wóz transmisyjny. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

في غضون ذلك، نفت الحكومة البولندية في بيان منشور على موقعها صحة الشائعات التي مفادها أن حافلات من ألمانيا ستصل غدا إلى المنقطة، بينما ستسمح بولندا لهؤلاء بعبور الحدود للتوجه إلى هذا البلد.

وكذبت الحكومة هذه الشائعات، مرجحة أن تداولها يأتي بهدف تحريض المهاجرين على اقتحام الحدود.

ونشرت بولندا آلاف العسكريين عند حدودها مع بيلاروس لمنع آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي والذين جاؤوا غالبا من بلدان الشرق الأوسط، من اجتياز الحدود، وسط تبادل الاتحاد الأوروبي ومينسك الاتهامات بافتعال أزمة الهجرة هذه.

المصدر: RT