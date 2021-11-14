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وزير خارجية كوبا في تغريدة على "تويتر": "تويتر" يحرض على زعزعة الاستقرار في البلاد

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وزير خارجية كوبا في تغريدة على
Reuters EM
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا
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اتهم وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، في تغريدة منصة "تويتر" بالتلاعب بالخوارزميات وتضخيم مشاعر الاحتجاج في كوبا، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وكتب الوزير على "تويتر": "يتلاعب تويتر بشكل صارخ بالخوارزميات لإعطاء الانطباع بأن هناك عددا كبيرا من المستخدمين في كوبا يتخذون موقفا مناهضا لحكومتنا".

ووفقا لباريلا، فإن هناك أدلة على أن 15 بالمئة فقط من الرسائل التي نُشرت على موقع "تويتر" بين الساعة 12:00 والساعة 13:00 أمس، قد تم إرسالها بالفعل من قبل مستخدمين في كوبا.

وأضاف وزير الخارجية: "لقد شجبت بالفعل في خطاب أمام السلك الدبلوماسي كون المنصات الأمريكية الخاصة، مثل تويتر، تنتهك قواعدها وسياساتها وتغير آليات تحديد الموقع الجغرافي لصالح العمليات الخبيثة ضد كوبا، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

المصدر: "نوفوستي"

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