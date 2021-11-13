رئيس الوفد الصيني في قمة المناخ يعلن "التوصل إلى اتفاق"
Reuters
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قال رئيس الوفد الصيني المشارك في قمة المناخ السبت إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في غلاسغو ببريطانيا.
وقال تشي جين هوا لمراسل "رويترز" عبر مترجم "توصلنا لاتفاق"، مشيرا بإبهامه لأعلى تعبيرا عن النجاح في إنجاز الاتفاق.
المصدر: "رويترز"
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