مقتل جندي بولندي بعد إطلاق نار عرضي على حدود بيلاروس

أفاد المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا، اليوم السبت، بمقتل جندي بولندي "بعد إطلاق نار عرضي باستخدام أسلحة بولندية" على حدود بيلاروس.

وأوضح المتحدث في تغريدة أن "التحقيق الأولي لم يظهر أي طرف ثالث مشارك في إطلاق النار العرضي".

ويوجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط عالقين وسط الأحراش في طقس قارس البرودة على الحدود بين بيلاروس ودولتي بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، واللتين ترفضان دخول المهاجرين إلى أراضيهما.

المصدر: "رويترز"