مقتل جندي بولندي بعد إطلاق نار عرضي على حدود بيلاروس
Reuters /FW1F/Alex Smith
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqae
أفاد المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا، اليوم السبت، بمقتل جندي بولندي "بعد إطلاق نار عرضي باستخدام أسلحة بولندية" على حدود بيلاروس.
وأوضح المتحدث في تغريدة أن "التحقيق الأولي لم يظهر أي طرف ثالث مشارك في إطلاق النار العرضي".
ويوجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط عالقين وسط الأحراش في طقس قارس البرودة على الحدود بين بيلاروس ودولتي بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، واللتين ترفضان دخول المهاجرين إلى أراضيهما.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.