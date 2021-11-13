مصرع سبعة عمال كمبوديين بعد تناول مطهر كحولي في حجرهم الصحي

لقي سبعة عمال كمبوديين حتفهم بعدما تناولوا مطهرا كحوليا تم إعطاؤه لهم في الحجر الصحي، وخلطوه بالماء والمشروبات الغازية، حسبما قالت وزارة الصحة الكمبودية، اليوم السبت.

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وعاد العمال من تايلاند وتم وضعهم في مخيم للحجر الصحي لفيروس كورونا في مقاطعة بانتاي مينشي بشمال غرب البلاد.

وقالت وزارة الصحة، إن 12 آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد شربهم الخليط الكحولي يومي الثلاثاء والأربعاء، وكانوا قد اشتكوا من صداع ودوار وصعوبة في التنفس.

وجمع الخبراء العينات وأخذوها إلى مختبر في بنوم بنه لتحليلها.

المصدر: "أسوشيتد برس"