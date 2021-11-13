مجهول يلقي قنبلة يدوية على نقطة تفتيش أذربيجانية في قره باغ (فيديو)

قالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن مجهولا ألقى قنبلة يدوية على نقطة تفتيش أذربيجانية في محيط مدينة شوشا في قره باغ.

وأظهر مقطع فيديو توقف سيارة بالقرب من نقطة تفتيش لجنود أذربيجانيين، ونزول شخص منها وإلقائه قنبلة يدوية باتجاه العسكريين.

وذكرت الوكالة أن المهاجم تم اعتقاله من قبل قوات حفظ السلام الروسية، وأن التحقيق لا يزال جاريا، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

المصدر: تاس